Prévention et gestion des inondations: Issakha Diop déterminé à mener à bien sa mission La gestion des inondations est loin d'être une sinécure. Elle constitue une problématique à résoudre de manière structurelle, pour les gouvernants. Mesurant à sa juste valeur cette dimension et conscient de l'énormité de la tâche, le ministre Issakha Diop est déterminé à prendre à bras-le-corps la gestion des inondations, qui reste le cœur des missions assignées par le Chef de l'Etat, Macky Sall et le Premier ministre, Amadou Bâ.

Il s'agira pour le ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Gestion et de la Prévention des inondations, d'œuvrer à une bonne exécution de la feuille de route dévolue aux services de son département.



Issakha Diop est un cadre portuaire titulaire d’un Master 2 en Management Portuaire et Maritime et d’un Master en Logistique et Gestion des Transports internationaux. M. Diop a été Major de sa promotion avec une mention Très bien. Élu en 2014, à l’âge de 30 ans, Maire de Pikine-Est, devenant ainsi, le plus jeune maire de la région de Dakar et des Communes urbaines du Sénégal.



Ainsi, il a été distingué meilleur Maire du Sénégal dans la catégorie «Inclusion, Équité et Égalité» de la première édition du Prix d’Excellence du leadership local. Il a aussi été désigné deux fois meilleur Maire du département de Pikine lors des deux éditions de la "Nuit de consécration des meilleurs acteurs de la Banlieue". Avant de se voir réélir Maire de Pikine-Est pour la deuxième fois, en 2022.



