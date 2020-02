Accueil Envoyer Partager sur facebook Primaires démocrates : Bernie Sanders donné vainqueur des caucus du Nevada Rédigé par La rédaction de leral.net le 23 Février 2020 à 08:35 Le socialiste Bernie Sanders est donné vainqueur des caucus du Nevada, selon les projections des médias américains, samedi soir. Dans cet État de l'ouest du pays, le vote des minorités était crucial.

Après le chaos de l'Iowa et une première victoire dans le New Hampshire, Bernie Sanders a été déclaré gagnant des caucus du Nevada, samedi 22 février, par les médias américains.

Les résultats complets officiels ne sont pas encore tombés. Mais les projections de Fox News et NBC montrent une très large avance du candidat socialiste dans environ 10 % des bureaux de vote. Il est suivi par l'ex-vice-président Joe Biden, l'ex-maire Pete Buttigieg et la sénatrice Elizabeth Warren.

Depuis San Antonio, au Texas, un État qui vote mardi 3 mars lors du "Super Tuesday", Bernie Sanders a revendiqué la victoire samedi soir. "Nous avons mis en place une génération multigénérationelle et multiraciale au Nevada", s'est-il félicité.

Le vote des Latinos, qui représentent 29 % des habitants de cet État de l'ouest du pays, était en effet crucial. Cette victoire au Nevada est peut-être donc la plus importante remportée jusqu'ici par Bernie Sanders, puisqu'elle a lieu dans un État davantage représentatif de la diversité de la population américaine.

Pete Buttigieg attaque Bernie Sanders

Le modéré Pete Buttigieg, lui aussi déjà au Texas, a félicité son rival samedi soir. Il a cependant aussitôt cherché à s'en démarquer. "Avant de nous précipiter et de désigner le sénateur Sanders comme le seul capable de vaincre ce président (Donald Trump, NDLR), examinons les conséquences - pour notre parti, pour nos valeurs et pour ceux qui ont le plus à perdre", a-t-il déclaré devant ses partisans à El Paso. "Le sénateur Sanders croit en une révolution inflexible et idéologique qui laisse de côté la plupart des démocrates, sans parler de la plupart des Américains", a-t-il accusé.

Bernie Sanders fait désormais figure de favori dans la course démocrate. Mais la division du parti, face au républicain Donald Trump qui a tout son camp derrière lui, laisse craindre des remous lors de la convention du mois de juillet. C'est là que le prétendant démocrate à la Maison Blanche sera officiellement désigné.

France24

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Italie: 2 morts et 77 personnes touchées par le Nouveau coronavirus Egypte : un docteur arrêté après une excision mortelle sur une fillette