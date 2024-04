Primature : Officiellement installé, Ousmane Sonko donne rendez-vous aux Sénégalais Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2024 à 21:51 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est officiellement installé, ce lundi 8 avril, dans ses nouvelles fonctions à la tête du Gouvernement. « On s’est réunis, aujourd’hui, dans le cadre d’une tradition républicaine qui rappelle un principe fondamental, celui de la continuité de l’État, qui transcende les pouvoirs qui se succèdent, les difficultés des régimes et qui doit rester au service du peuple, quelle que soit la coloration des équipes », a-t-il déclaré, à l’issue de la cérémonie de passation de services avec son prédécesseur, Sidiki Kaba. Selon le Premier ministre, « la cérémonie d’aujourd’hui est la matérialisation du choix porté sur sa personne par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l’action du gouvernement ». Ousmane Sonko a salué le déroulement de la cérémonie faite, selon lui, dans très bonnes conditions, lui permettant ainsi de « commencer à exercer la responsabilité » de Premier ministre. Il a aussi salué la qualité des documents qui lui ont été remis. M. Sonko a, par ailleurs, annoncé que l’ensemble des ministres seront installés dans leurs nouvelles fonctions afin de démarrer le travail, « immédiatement », après les fêtes de korité. S. GUEYE



Source : Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est officiellement installé, ce lundi 8 avril, dans ses nouvelles fonctions à la tête du Gouvernement. « On s’est réunis, aujourd’hui, dans le cadre d’une tradition républicaine qui rappelle un principe fondamental, celui de la continuité de l’État qui transcende les pouvoirs qui se succèdent, les difficultés des régimes et […]Source : https://lesoleil.sn/primature-officiellement-insta...

Accueil Envoyer à un ami Partager