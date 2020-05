Prime de risque du couvre feu : chaque policier devait recevoir 120 000 les deux mois et non 7000 Fcfa

Rebondissement dans l’affaire des primes de risque du couvre-feu au sein de la police. En effet, chaque policier devait recevoir 2000 francs par jour, soit 60.000 F le mois et 120.000 Fcfa les deux 2 mois de l’état d’urgence.



Il était recommandé d’après Les Echos, à certains chefs de service de se tailler la part du lion dans les 400.000 Fcfa et de distribuer le reste de l’argent à leurs éléments respectifs.



Pour rappel un policier avait fait cette révélation sous l'anonymat dans Le Témoin. « On nous a annoncé que nous allons recevoir 7000 Fcfa pour les deux mois et 10 jours de couvre-feu. Pis, des commissariats auraient reçu 400 000 Fcfa en tout et pour tout. Une somme qui devrait être partagé entre tous les agents qui y servent, du commissariat au brigadier », s’était désolé le flic.



