Pris en chasse par la police: Un homme attaque ldeux policières au visage, avec un sabre

Les faits se sont déroulés jeudi après-midi à Cherbourg, dans la Manche. Aux environs de 15H45, un homme de 36 ans a volé une voiture en menaçant la conductrice avec un sabre. Pris en chasse par la police, la trentenaire a fini sa course en percutant un panneau et la Citroën C3 s'est immobilisée près d’une bonbonne de gaz d'une station-service de Tourlaville. L'agresseur est sorti du véhicule avec son arme et s'est dirigé vers le véhicule de police.



Il s'est jeté sur deux policières avec un sabre et les a blessées au visage. Le troisième gardien de la paix qui se trouvait à l'intérieur du véhicule de police a dû faire usage de son arme à trois reprises pour neutraliser l'agresseur. Touché à l'abdomen, l'assaillant, déjà connu des services de police, a été héliporté vers l'hôpital de Caen. Quant aux deux policières, elle s'en tirent avec des blessures superficielles. Des sabres, un arc, une arbalète et des étoiles de ninja, ont été retrouvés dans le véhicule volé.