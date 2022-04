Prise d'arme du 4 avril 2022: la Dirpa dévoile le fil conducteur qui débute ce dimanche avec...

Le Chef Division Média de la Dirpa, Saliou Ngom, en conférence de presse a livré les dispositions prises au niveau de la presse en l'occasion de la fête de l'Indépendance du Sénégal ce 4 avril 2022. La retraite du flambeau est programmée ce dimanche 3 avril à 20h pour cause de Ramadan. Et pour la prise d'armes du lendemain, la presse bénéficiera de trois tentes avec fortes recommandations. il rappelle que le thème de ce 62ème anniversaires est "les Forces de défense et de sécurité, résilience nationale".