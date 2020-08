Prise d'otages à Goudomp : Les jeunes finalement libérés

Parmi les 21 jeunes malmenés, torturés et blessés hier dans le département de Goudomp, les trois avaient été pris en otage. Ils ont été enfin libérés ce lundi matin et ont regagné leurs familles vers 9 heures.



Seulement, la bande armée a réussi à partir avec un troupeau de vaches dont le nombre n'a pas été indiqué par les informateurs de Seneweb.



Goudomp et les communes environnantes dénoncent le nombre pléthorique de cantonnements militaires installés à Niaguis pendant que Goudomp, frontalier à cet arrondissement de Ziguinchor, est laissé en rade.

Source : https://www.exclusif.net/Prise-d-otages-a-Goudomp-...