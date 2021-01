Prise en charge des frais médicaux de l’étudiant « SOD » par le président Macky Sall : Comment la décision a-t-elle été prise en coulisse.

Dakaractu est mesure de dire que l’évacuation, l’hospitalisation, et les soins de de l’étudiant en médecine, au CHU de Bordeaux, feront l’objet d’une prise en charge totale de la part du Chef de l'État. D’ailleurs, nous apprend-t-on, des instructions ont été données au ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, pour faire le virement de tous les frais médicaux.



Bien avant cela, beaucoup se sont investis en tant que bonne volonté, pour l’évacuation en France du pensionnaire de l’Ucad. L’un des artisans de cet éventuel dénouement heureux est le Dr Khadim Ngom, qui a pu trouver une offre moins chère. En sa qualité de cardiologue, il n’a pas ménagé ses efforts pour convaincre ses collègues officiant à Bordeaux d’accueillir SOD moyennant une facture de 120 millions de FCFA.



Il a fallu d’autres médiations pour aboutir à une solution, à un éventuel dénouement de l’affaire « SOD ». L’intervention du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche y est pour quelque chose. Aussi, le directeur du Coud, Maguette Sène, s’est beaucoup donné en tant que médiateur, pour qu’une solution soit trouvée.



Les soins de « SOD » ont été initialement facturés au tarif de 288 millions de francs CFA (441 929 euros), par un hôpital parisien, une somme inaccessible pour l’étudiant en huitième année de médecine. Un appel aux dons a été lancé. Ce qui a déjà permis de récolter près de 92 millions de francs CFA, une somme qui ne sera pas utilisée, car les frais médicaux, faudrait-il le rappeler, seront entièrement payés par le président Sall, a-t-on appris de sources concordantes.



À noter que l’idée de départ était de mettre à contribution le président Sall, pour compléter la somme collectée. Mais, des informations indiquent aujourd'hui qu'une autre solution a été trouvée pour « SOD ».

