Prise en compte des questions de genre: Aïssatou Sow Diawara exhorte à une participation accrue des femmes en politique

Cette loi qui a marqué un jalon dans la quête de l'égalité des sexes, doit être au cœur des préoccupations de la société sénégalaise. La vice-présidente à l'Assemblée nationale, Aïssatou Sow Diawara, estime qu'une participation accrue des femmes en politique et une prise en compte des questions de genre dans l'élaboration du budget national, sont des étapes essentielles vers une société plus équitable et inclusive.