Prison Camp Pénal: Aminata Lô refuse de s’alimenter pour des raisons de sécurité et de ...

Mardi 2 Février 2021

L’ancienne ministre Aminata Lô Dieng serait en grève de la faim depuis son placement sous mandat de dépôt. C’est en tout cas ce que révèle sa défense qui indique qu’on lui refuse des repas venus de l’extérieur. Une mesure en vigueur depuis la deuxième vague du coronavirus. Mais, Aminata Lô Dieng refuserait de s’alimenter pour des raisons de santé et de sécurité.





Révélation faite par son avocat Me Ndeye Fatou Touré, « je prends les Sénégalais à témoin. Elle craint pour sa santé et pour sa sécurité. C’est la raison pour laquelle elle refuse de s’alimenter », a déclaré la robe noire jointe par dakaractu. Me Touré précise que l’administration pénitentiaire a refusé à sa cliente une alimentation venant de l’extérieur de la prison, une mesure prise pour préserver les lieux de détention de la pandémie du covid-19.





Pour rappel, l'ancienne ministre du Tourisme sous Abdoulaye Wade a été déférée au parquet puis placée sous mandat de dépôt ce lundi 02 février 2021. Elle est poursuivie pour avoir violé le couvre-feu, offensé le chef de l’État et outragé un agent dans l’exercice de ses fonctions.





