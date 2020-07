Prison de Mbour : Un détenu testé positif au coronavirus.

La Maison d'arrêt et de correction de Mbour a enregistré son premier cas positif à la Covid-19, informe Libération one line.



Auparavant, des cas étaient signalés dans les prisons de Diourbel, Thiès et Ziguinchor où 10 détenus ont été testés positifs.





