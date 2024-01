Prison de Rebeuss : Azoura Fall gravement malade

Assane Guèye dit Azoura Fall, en détention depuis février 2023, à la prison Rebeuss, est gravement malade.



L’alerte a été faite, hier, par son avocat Me Abdoulaye Tall. Selon lui, repris par "Walfadjri", Azoura Fall est « gravement malade ». « Son état se dégrade de jour en jour. J’avertis l’opinion publique et exige sa libération immédiate », lance Me Tall. Ce dernier a été interpelé, puis placé sous mandat de dépôt depuis février 2023, suite à une annonce qu’il avait faite sur les réseaux sociaux. Poursuivi pour « offense au chef de l’État, outrage à un corps constitué et diffusion de fausses nouvelles », il a été arrêté par des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), à la Patte d’Oie.



Lors de son audition, il avait reconnu être l’auteur de la vidéo incriminée, dans laquelle il accusait les gendarmes d’avoir voulu assassiner son leader, Ousmane Sonko. Laquelle vidéo, avait-il soutenu, a été tournée, dans la nuit du 10 au 11 février 2023, à son retour de Mbacké, après la tenue de leur manifestation interdite. Il a été interpelé en même temps que Baba Gaye, un jeune de 29 ans, poursuivi lui aussi, pour «o utrage à l’institution judiciaire, injures publiques, diffusion de fausses nouvelles », entre autres chefs d’accusation.



Il a été cueilli, le 12 février par la Dic, à Tambacounda, à son domicile situé près du marché central. D’après des éléments de l’enquête, cet étudiant s’en prenait, dans ses publications sur Facebook, à des autorités judiciaires et politiques.



Senenews