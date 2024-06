Prison du Camp Pénal: voici la découverte exclusive dans la fouille des chambres

La fouille opérée dans les chambres de la prison du camp pénal de Liberté 6 a engendré une trouvaille exclusive d’accessoires et de produits prohibées. Les images exclusives qui ont été diffusées dans le journal de 20 heures de la RTS, de ce 20 juin, montrent une centaine de téléphones exposés, des puces téléphoniques, des cartes mémoires et des clefs Usb, des objets pointus et tranchants et de l’argent. Le plus ahurissant dans cette trouvaille a été la découverte d’un exemplaire du Saint Coran dont des pages ont été découpées pour servir de cache téléphone. Autres affaires décelées dans le contrôle opéré par les services de l’administration pénitentiaire, il s’agit de la présence de chanvre indien. Les contrôleurs ont réussi à mettre la main sur une forte quantité du produit prohibée. La trouvaille est considérée comme une panoplie d’objets qui atteste de l’insécurité qui régnait dans ce lieu de privation de liberté.



« Les détenus sont très astucieux. Ils essaient à chaque fois de dissimuler des objets prohibés de manière astucieuse (…) À la suite de la fouille nous avons saisi beaucoup de téléphones portables, une quantité non négligeable de chanvre indien et des instruments comme des cuillères transformées en armes en vue de se défendre en cas de fouille ou même des rixes entre détenus», a renseigné le directeur de la sécurité pénitentiaire, inspecteur Yankhoba Dembélé selon qui, les agents ont agi conformément aux dispositions légales qui encadrent l’usage de la force en milieu carcéral en cas de refus ou de troubles notés chez les détenus.



« Les agents ont procédé à des négociations pour les réintégrer dans les chambres, malheureusement, certains détenus ont systématiquement refusé et par vague, par des insultes, ils ont obligé les agents à employer la force en vue de les réintégrer dans les chambres», a expliqué inspecteur Yankhoba Dembélé. L’autorité a toutefois rassuré sur une situation sous contrôle et un retour au calme. Cette trouvaille intervient 24 heures après la mutinerie qui s’est déclarée au sein de la prison où des prises d’images ont été partagées sur la toile. Une enquête a été annoncée pour tirer cette affaire au clair.

