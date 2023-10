Prix Galien Afrique : Le Président Macky Sall reçoit les lauréats et encourage la recherche médicale Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2023 à 15:25 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a accueilli les invités au Palais de la République, lors de la cérémonie de remise du prix Galien Afrique, un événement consacré à la recherche et à l’innovation dans le domaine de la santé. Il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué aux […] Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a accueilli les invités au Palais de la République lors de la cérémonie de remise du prix Galien Afrique, un événement consacré à la recherche et à l’innovation dans le domaine de la santé. Il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué aux travaux du Forum Galien. Le Président a mis en avant la pertinence du thème de cette 6e édition du Forum, qui se concentre sur les Maladies Non Transmissibles (MNT), notamment le cancer, alors que le monde entier est engagé dans la campagne Octobre Rose, mettant en lumière la lutte contre le cancer du sein. « C’est dire que le thème de cette 6e édition du Forum est d’actualité, puisqu’il porte sur les Maladies Non Transmissibles (MNT), dont le cancer », a déclaré le Chef de l’Etat. « Les MNT, comme on les désigne dans le jargon médical, augmentent partout, particulièrement dans les pays en développement, où elles continuent de poser un véritable problème de santé publique », a-t-il ajouté. Selon les données de l’OMS, ces pathologies causent « 41 millions de décès chaque année, soit 74 % de l’ensemble des décès dans le monde. » De plus, « 77 % se produisent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. » Le président a rappelé les efforts déployés par le Sénégal pour faire face à ce défi. Un Plan stratégique national de lutte contre les MNT a été mis en place, visant à « limiter le taux de morbidité et réduire le nombre de décès prématurés, par le renforcement de la prévention, grâce au dépistage et à la prise en charge précoces, mais également la lutte contre les facteurs de risque. » « En outre, nous avons considérablement amélioré la carte sanitaire avec la construction et l’équipement de nouvelles structures de santé, le relèvement du plateau médical et le renforcement des effectifs », a-t-il annoncé. S’agissant du cancer en particulier, « je voudrais mentionner la construction en cours du Centre national d’oncologie de Diamniadio et la gratuité du traitement des cancers féminins », a-t-il déclaré. « L’installation de cliniques du diabète et de l’hypertension artérielle et d’unités de dialyse dans plusieurs centres de santé procède de la même volonté de renforcer le dépistage et la prise en charge de proximité », a-t-il ajouté. Il reste que « nos défis sont encore nombreux en Afrique, aussi en matière de prévention que de prise en charge des maladies non transmissibles », a averti le président. « C’est pourquoi nous devons maintenir nos efforts d’investissement efficace dans les ressources humaines, les infrastructures et les équipements et produits médicaux et biotechnologiques, y compris les vaccins », a-t-il souligné. En ce qui concerne le Prix Galien Afrique, le président a rappelé son rôle crucial dans la promotion de l’excellence en recherche et en innovation au service du continent. Cette année, trois lauréats ont été récompensés dans les catégories de tradithérapie, biotechnologie et technologie médicale. « J’adresse mes chaleureuses félicitations à nos lauréats », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « vous méritez nos applaudissements. » « La marche est encore longue pour atteindre nos objectifs ; mais ensemble et solidairement nous y parviendrons », a conclu le Président Macky Sall.  



Source : Source : https://lesoleil.sn/prix-galien-afrique-le-preside...

