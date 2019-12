Prix de l'électricité : Macky Sall annonce une possible baisse en début 2020

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019

Le gouvernement envisage revoir sa décision sur la hausse du prix de l'électricité. Le compte Facebook de la présidence annonce que le Président de la République a reçu hier en audience le Directeur Général de Fieldstone une société conseillère financière de la commission économique des Nations Unies. Et, "les échanges ont porté sur le financement d'actifs de la Senelec pour faire baisser le tarif de l'électricité". La source indique que "l'objectif est de concrétiser cette offre au 1er semestre de l'année 2020".



