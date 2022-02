Prix des denrées de première nécessité : Le gouvernement travaille sur une baisse selon Abdoulaye Daouda Diallo

« Le Président de la République nous a instruit de travailler encore sur une baisse possible des denrées de première nécessité, notamment le riz et l’huile. Nous sommes dans une situation où après la Covid-19, les prix ont augmenté dans le monde », a annoncé M. Diallo. « Les difficultés de la vie sont là et, après la Covid-19 tout a été déréglé. Il est bon que tout cela soit pris en charge par le Gouvernement », a noté le patron des Finances.



Il a indiqué que le gouvernement a fait beaucoup d’efforts à ce niveau pour essayer de maintenir les prix à des proportions supportables par les consommateurs sénégalais. Il a informé que cet effort de stabilisation des prix a coûté à l’Etat 46 milliards de FCfa l’année dernier. Dans la même dynamique pour rassurer les enseignants, Abdoulaye Daouda Diallo confie que l’Etat du Sénégal a décidé de travailler sur une réelle équité et il est dans une perspective de prise en charge globale de la problématique des salaires et ne pas simplement se limiter à une corporation.



Adou Faye



