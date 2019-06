Prix du ciment: les cimentiers demandent une hausse de 5000 FCfa sur la tonne

Le comité technique multipartite (cimenteries, ministère du commerce, ministère des Mines …) s’est réuni cette semaine à l’effet d’examiner la structure du prix du ciment. L’objectif était de comment réajuster les prix du ciment pour un retour à l’équilibre dans ce secteur.



Selon une note dont Leral a obtenu copie, les représentants de l'Etat ont fait une proposition de 3540 FCFA par tonne.



Les patrons des cimentiers ont de leur côté jugée insuffisante cette somme et ont demandé un réajustement minimum de 5000 FCFA/Tonne.



Dans leurs argumentaire, ils ont relevé une augmentation du coût de certains facteurs de production comme la houille, le clinker, les laitiers granulés, le carburant et le fuel dont l’impact sur le cout de revient est assez significatif, de l’ordre de 2400 à 3600 FCFA/Tonne. Il s’y ajoute la taxe sur le ciment de 3000 HT/T, intervenu en 2017, qui a fortement grevé la marge des unités de production de ciment, de l’ordre de 16,6 milliards, avec les mesures de blocage des prix prises par le Gouvernement. « Ces facteurs cumulés ont fortement impacté l’équilibre des différentes cimenteries, avec une baisse des résultats de l’activité ordinaire allant de -38 à -222% suivants les différentes cimenteries », disent-il.



Les membres du Comité technique multipartite doivent se retrouver pour arrondir les angles.



