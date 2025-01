Prix du tabac : Quand fumer coûte plus cher… Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS – La cherté de la vie n'épargne pas le prix du tabac. Désormais, fumer coûte plus cher. Et cette décision de l'Etat du Sénégal d'augmenter la taxation sur la cigarette est saluée par les associations de lutte contre le tabagisme au moment où nombre de consommateurs font face à un choix crucial.



