Problèmes de trésorerie à l'ONU : Des mesures restrictives en vue

Le défaut de paiement de certains Etats et le retard dans le versement des contributions ont conduit l’ONU à des difficultés de trésorerie.



Le budget de fonctionnement de l’ONU est dans le rouge depuis fin septembre et « les dernières réserves de trésorerie risquent d’être épuisées d’ici à la fin du mois », a déclaré ce lundi, Antonio Guterres.



Ainsi pour assurer le paiement du salaires de 37 000 employés, l’organisation est contrainte d’adopter des mesures restrictives. D’ailleurs Antonio Guterres évoque la possibilité de reporter des conférences et des réunions et de revoir à la baisse les services à fournir, rapporte AFP.