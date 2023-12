Procasef au Sénégal : Vers une Gouvernance foncière inclusive pour la souveraineté alimentaire (Moustapha Bâ) Gestion et gouvernance foncière : « En lançant le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (Procasef), l'État sénégalais a entrepris une vaste entreprise dans le cadre de sa gouvernance foncière », déclare le ministre Moustapha Ba. Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2023 à 15:12 | | 0 commentaire(s)| La 6e édition du Forum national sur le foncier, qui s'est tenue le 5 décembre à Dakar, a mis en avant la thématique « Le foncier, levier de Souveraineté alimentaire ». Cette rencontre, organisée par la Plateforme Nationale de Dialogue sur la Gouvernance Foncière (Pngf) et le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (Procasef), avait pour objectif d'établir un cadre de dialogue impliquant plusieurs acteurs sur la gestion et la gouvernance foncière, en vue de garantir un accès sécurisé à la terre pour les collectivités locales. La présidence de l'événement était assurée par le ministre des Finances et du Budget, Mouhamadou Moustapha Bâ, qui a souligné les efforts déployés par son département, en faveur du décret introduisant les droits collectifs sur le domaine national.



Moustapha Ba explique : « En mettant en place le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière, l'État du Sénégal s'est engagé dans un vaste chantier au sein de sa gouvernance foncière. Le Procasef, en tant que cadre d'expérimentation des opérations foncières avec des outils de sécurisation foncière à l'échelle nationale, œuvre activement à l'établissement d'un cadastre en milieu rural, constituant ainsi un pilier financier pour la sécurisation des assiettes foncières destinées aux agriculteurs et aux populations. Dans cette perspective, des investissements considérables ont déjà été alloués au renforcement et à la modernisation de l'infrastructure géospatiale. Cette avancée aura un impact significatif sur la gestion foncière, l'aménagement du territoire, la planification urbaine et la gestion des ressources naturelles. »



Le ministre a félicité le Procasef, dirigé par son coordinateur Mouhamadou Moustapha Dia, pour la qualité du travail accompli en un temps record, mettant en avant son ouverture envers les exécutifs locaux, la société civile et les autorités déconcentrées. Il a également salué l'inclusivité de l'initiative, impliquant tous les acteurs du foncier, en particulier la société civile.



Moustapha Ba a souligné avec satisfaction l'implication majeure de la société civile, en particulier du cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Il a noté la contribution exceptionnelle de la société civile dans la formulation du projet, intégrant le principe du contrôle citoyen comme modalité opérationnelle dans sa mise en œuvre.



Le ministre a également mis en lumière le contexte mondial des perturbations climatiques et a souligné l'importance de prendre en compte ces phénomènes dans les stratégies de développement agricole et social. Il a fait référence à l'axe 2 du plan Sénégal émergent, axé sur le capital humain, la protection sociale et le développement durable, soulignant la création d'un budget vert et d'un document cadre de financement durable. Il a annoncé que le Sénégal émettra bientôt des obligations pour financer les opérations en 2024, répondant aux besoins de financement de l'ordre de 2148 milliards FCFA, avec un déficit budgétaire de 840 milliards FCFA, équivalent à 3,9% du produit intérieur brut.



Selon le ministre, la sécurisation foncière, au service des agriculteurs et des paysans pour une souveraineté alimentaire, est réalisable pour le Sénégal, et grâce à l'approche multi-acteurs adoptée, il reste convaincu que les objectifs visés seront largement atteints.



Le forum national sur le foncier abordera différentes sessions thématiques, notamment le bilan du dialogue sur le foncier, les défis de l'équité des droits d'accès au foncier, la sécurisation du foncier pastoral, l'entrepreneuriat des jeunes et l'accès au foncier, entre autres.

