Procasef et Uidt : Un partenariat pour une bonne gestion du foncier Rédigé par leral.net le Samedi 18 Juin 2022 à 18:21 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal est secoué de toutes parts par des litiges fonciers. Un problème qui a pris une ampleur considérable et inquiétante ces dernières années. Le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF) et l’Université Iba Der Thiam de Thies, ont noué un partenariat en matière d’appui au développement de la formation dans le domaine du foncier. Financé par la Banque Mondiale, le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière, créé par arrêté ministériel en date du 3 janvier 2020, fonctionne dans le respect strict du cadre légal de gestion du foncier. Il s'agit aussi de promouvoir la mise en place d’outils techniques et humains de gestion foncière, pour contribuer à la réflexion sur les réformes foncières.



