Procès Imam Cheikh Ahmed Tijani Ndao et Bah Diakhaté : le Collectif Taxawu Imam décèle des signes de musèlement Réagissant au verdict du Procès Imam Cheikh Ahmed Tijani Ndao et Bah Diakhaté , tombé avec une peine de trois mois ferme, le Collectif Taxawu Imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, à travers un communiqué parvenu au Groupe Leral a exprimé so indignation, car n’y décelant que des signes de musèlement, avec des lobbies derrière…Leur communiqué

Les Sénégalais ont retenu leurs souffles ce lundi 03 juin 2024 lors du délibéré du tribunal de Dakar pour le procès intenté par le procureur contre Imam Cheikh Ahmed Tijani Ndao et Bah Diakhaté.



Et dire que, très tôt des voix se sont levées pour imposer à Imam Cheikh Ahmed Tijani Ndao de demander pardon…

Heureusement pour lui car cette situation actuelle aurait été un moyen de l’humilier. En effet, la sentence n’allait pas changer. Heureusement, Il est resté croyant et digne.

Pourtant, les libertés tant chantées par le nouveau régime sont plus que menacées avec le verdict prononcé ce lundi 03 juin 2024.



Accusé de diffusion de fausses nouvelles, Imam Cheikh Tidiane Ndao prend, malgré tout une peine de trois mois ferme. Ce verdict ressemble à bien des égards à un règlement de compte mais surtout à une volonté de réduire au silence tous ceux qui oseront dénoncer la poussée des mouvements LGBT dans notre pays.



Ce verdict ne concerne pas seulement Imam Ndao et Bah Diakhaté. C’est un signal fort que ces lobbies puissants tapis dans l’ombre veulent envoyés aux lanceurs d’alertes, aux prédicateurs, aux imams et à tous ceux qui luttent pour la préservation de nos valeurs sociales. Ce verdict vise à museler le peuple et non à punir Imam Cheikh Ahmed Tijani Ndao. Ceux qui ne le comprennent pas ainsi ont tort et naïfs.



Les associations, les Imams, la société civile et certains sénégalais qui se sont tus par opportunisme ou par lâcheté ont tout faux.



Après la visite de Charles Michel suivie et celle de Jean Luc Mélenchon, la consigne semble être donnée pour mater toute velléité de dénonciation. Ces lobbies gays semblent pousser des ailes depuis un certain temps. Le ruban aux couleurs LGBT à Kaolack et les médailles aux couleurs arc en ciel distribuées à des jeunes à Louga viennent de nous rappeler que des gens tapis dans l’ombre tirent les ficelles pour frayer un chemin de reconnaissance à ces lobbies gays. Leur objectif est de banaliser les signes distinctifs estampillés LGBT dans le pays. Ce qui serait un premier pas vers leur reconnaissance.



Donc Imam Ndao est victime de la toute puissante lobby LGBT.



Sa famille, ses parents, ses amis et ses proches sont restés dignes et stoïques devant cet acharnement sans nom.

Par ailleurs, un jeune membre de Pastef du nom de Azoura Fall a insulté le Président de la République à visage découvert sans que jusqu’ici il ne soit inquiété. Mieux il traine dans les manifestations avec les autorités du pays.



Le tribunal a rendu son verdict. Mais Imam Ndao ne se taira jamais devant ces lobbies homosexuels. Les hommes de Dieu ne se tairont jamais. Le peuple sénégalais qui garde

farouchement le legs des anciens ne se taira jamais non plus.



Visiblement on cherche à faire taire toute voix dissonante ou discordante.

L’emprisonnement de Imam Cheikh Ahmed Tijani Ndao et de l’activiste Bah Diakhaté, la convocation de journalistes, le redressement fiscal de certaines maisons de presse sont des actes troublants pour des gens qui, naguère, nous avaient promis plus de liberté et de justice. Quel paradoxe !!!



Imam Cheikh Ahmed Tijani Ndao ne peut pas être l’agneau du sacrifice pour faire oublier les promesses faites aux sénégalais.



Les chantiers sont nombreux et urgents ; la vie chère, la baisse de l’électricité, la baisse de l’essence, la baisse du loyer et des matériaux de construction, l’accès au logement pour les populations démunies, le redressement de l’école, rendre la santé plus accessible, le fait que nos jeunes continuent de mourir en mer… sont autant de priorités sur lesquelles les Sénégalais attendent avec impatience les nouvelles autorités.



Collectif Taxawu Imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao



