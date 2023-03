Procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : Le centre-ville de Dakar habituellement, rempli de monde se vide de ses occupants

Le centre-ville de Dakar a changé de visage ce jeudi 30 mars, jour de procès Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Habituellement, remplies de monde, les rues de Sandaga et de l’avenue Lamine Guèye sont désertes. Les activistes commerciales et autres ont fermé boutiques. Seuls quelques commercants, obligés de sortir, sont venus sur ces lieux de travail. Mais, ils ont globalement, prié pour la fin des confrontations politico-judiciaires. Ils regrettent les multiples désagréments causés par ses tiraillements.