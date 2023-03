Procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang : Diéguy Diop Fall salue la liberté de la justice sénégalaise Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2023 à 23:11 | | 0 commentaire(s)|

Ouvert le 2 février dernier, le verdict du procès en diffamation opposant Ousmane Sonko, leader du parti d'opposition Pastef, au ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, est finalement tombé ce 30 mars. Le mis en cause a écopé d'une peine de deux mois avec sursis pour diffamation. Le juge l'a relaxé pour les délits de faux et usage de faux, ainsi que d'injures publics. Le maire de Ziguinchor est condamné à payer 200 millions à Mame Mbaye Niang en guise de dommages et intérêts. Réagissant à ce verdict devant la chambre correctionnelle du tribunal de Dakar, Mme Dieguy Diop Fall, Directrice de la Promotion et de la Protection des Enfants a « salué » la séparation des pouvoirs qui est, selon elle, « une réalité de la démocratie sénégalaise ». Celle qui se réclame comme « l'amazone en chef du président Macky Sall » a indiqué que cette réalité démocratique «s'est manifestée encore une fois par l'impartialité de la Justice qui a pu rendre son verdict malgré les multiples pressions. Dans un état de droit digne de ce nom comme le Sénégal, la Justice est là pour tous les Sénégalais sans distinction de race, d'ethnie ou d'appartenance politique ». A ce titre, Mme Dieguy Fall n'a pas manqué de féliciter les magistrats qui ont participé à ce procès et qui ont démontré l'impartialité du pouvoir judiciaire. Pour rappel, Mame Mbaye Niang reprochait à Ousmane Sonko d'avoir affirmé qu'il avait été épinglé par un rapport de l'Inspection générale d'Etat (Ige) pour « mauvaise gestion » d'un fonds de 29 milliards de francs CFA du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Des allégations qui ont poussé l'actuel ministre du tourisme à ester en justice pour diffamation contre l'opposant politique.



Source : https://lesoleil.sn/proces-ousmane-sonko-mame-mbay...

