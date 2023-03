Procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang : L’avocat Juan Branco déplore son expulsion du Sénégal, Ciré Clédor Ly dénonce

Me Juan Branco avait écrit auparavant sur sa page facebook que l'audience du 30 mars engage le devenir du Sénégal, sa transformation en désert démocratique et l'avènement ou non du tyran Macky Sall.



C’est le fait de qualifier le Président Macky Sall de tyran qui lui vaut son expulsion. La robe noire avait ajouté que les quatorze martyrs regarderont par-delà les épaules des juges, vers ceux qui les ordonnent.



Pour Rester sur l’expulsion de Me Juan Branco du Sénégal pour dire que ses confrères sénégalais de la défense dénoncent l’attitude des autorités. Me Ciré Clédor Ly, membre du pool d’avocats d’Ousmane Sonko, a dénoncé l’expulsion de son collègue.



Il considère cet acte comme une attaque contre la profession d’avocat, car Me Juan a été brutalisé et retourné manu militari en France. Il s’agit, à ses yeux, d’une attaque contre l’ensemble de la défense et non contre Sonko. A l’en croire, il n’appartient pas à un État de choisir qui va venir défendre un citoyen et qui ne doit pas venir pour le faire.