Procès de Fatoumata Mactar Ndiaye: Insatisfaite du verdict, la famille de la défunte réclame la comparution de la député Awa Niang... La chambre criminelle de Dakar a rendu sa décision ce mardi dans l’affaire Fatoumata Mactar Ndiaye, tuée le 19 novembre 2016 à son domicile à Pikine. L'accusé Samba Sow, chauffeur de la déunte, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Mais, la famille de la défunte 5e vice-présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), est restée sur sa fin. Un des frères de la victime qui s'est confié à Leral, réclame la comparution de la député Awa Niang et de Fatou Sow, tante de Fatoumata Mactar Ndiaye, citées par l'accusé, comme étant les commanditaires du crime crapuleux.

