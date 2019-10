Procès des lesbiennes : Awa Watt, condamnée à un an de prison ferme

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 20:54 | | 0 commentaire(s)|

Awa Watt, la lesbienne qui a avait attaqué son ex-copine, connait présentement sa peine. Arrêtée et déférée au parquet pour acte contre nature, menaces de mort, destruction de biens, appartenant à autrui et violation de domicile.





Le Tribunal de Grande instance (Tgi) de Pikine-Guédiawaye lui a infligé une peine d’un an ferme pour acte contre nature, menace de mort, dommage à la propriété d’autrui. La couturière de 23 ans devra verser les sommes de 100.000 FCfa et 200.000 FCfa, respectivement à Siré Dramé et sa fille Coumba Dramé.



Face au juge, Awa a reconnu être lesbienne. Mais, a réfuté avoir proféré des menaces et détruit des biens de son ex-copine. « Je l’assume entièrement et Coumba Dramé était ma copine. Nous avons entretenu des relations sexuelles à maintes reprises. Cependant, je n’ai jamais proféré des menaces de mort à l’encontre d’elle et de sa mère. Egalement, je n’ai causé aucun dommage matériel dans leur domicile », s’est-elle défendue.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos