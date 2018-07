Procès en appel de Khalifa Sall: "C’est toi le menteur et le corrompu", dixit Me Ousseynou Fall à Me Yérim Thiam

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Juillet 2018 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

La tension est remontée d’un cran ce mardi à la salle 4 du Palais de Justice de Dakar. Aussitôt après la reprise du procès de Khalifa Sall et Cie, des attaques ont repris de plus belles entre avocats, obligeant le juge Demba Kandji à suspendre l’audience.



Le premier incident a opposé Me Yérim Thiam à Me Alain Jakubowics, l’avocat français de Khalifa Sall. En effet, le dernier nommé a reproché le juge Kandji d’avoir ordonné la poursuite de l’audience hier, après qu’ils ont quitté la salle, en signe de protestation.



« La défense n’a pas boycotté le procès. Elle a simplement quitté la salle par solidarité aux Sénégalais et Sénégalaises qui avaient manifesté leur douleur face à une décision de justice. Vous avez ordonné la poursuite du procès et des aspects importants sur les droits de la défense ont été traités sans notre présence », a déclaré Me Jakubowics. La réplique, de Me Yérim Thiam ne s’est pas fait attendre. « C’est un mensonge lorsque mon confrère dit qu’ils ont suivi le public, peste l’avocat de l’Etat. Ils ont été les premiers à quitter la salle d’audience. Et c’est un comportement irresponsable de leur part ».



«Je ne te laisserai pas traiter mon confrère de menteur. C’est toi le menteur et le corrompu », a répliqué Me Ousseynou Fall.

« Ce gars-là (Me Ousseynou Fall), il faut le faire taire. Monsieur le bâtonnier (Me Yérim Thiam ndlr), il y a aussi des mots que vous ne devez pas utiliser. Je suis obligé de suspendre l’audience pour 15 mn, le temps de remettre de l’ordre dans les esprits», intervient le juge Demba Kandji.











Kady FATY, leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook