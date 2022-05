Procès en appel : jour de vérité pour Imam Ndao et Cie Imam Alioune Badara Ndao et Cie doivent faire face au juge, dans le cadre de son procès en appel. Ils seront jugés ce matin devant la Chambre criminelle d’appel de Dakar, selon "Les Echos" qui rapporte l’information.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mai 2022 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

Presque quatre ans après le verdict du 19 juillet 2018, les condamnés de cette affaire de terrorisme qui avaient attaqué la décision du premier juge, vont saisir cette perche de la justice, afin de prouver leur innocence. Le parquet avait aussi fait appel.



Poursuivi pour «apologie du terrorisme» et «association de malfaiteurs», l’imam Alioune Badara Ndao avait été relaxé le 19 juillet 2018, en première instance



Il avait été écroué en 2015. Les 29 co-prévenus, dont Makthar Diokhané, le « cerveau » présumé, ont été condamnés à des peines allant jusqu’à vingt ans de prison.











Senenews

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook