Procès en diffamation et injure publique : Jean-Luc Mélenchon condamné Rédigé par leral.net le Mardi 11 Janvier 2022 à 13:24 | | 0 commentaire(s)| Le candidat LFI à la présidentielle avait traité des journalistes de France Info d'« abrutis » et de « menteurs » après une enquête sur sa campagne de 2017.



Jean-Luc Mélenchon a été condamné mardi pour injure publique et diffamation après avoir traité des journalistes de France Info d'« abrutis » et de « menteurs » à la suite d'une enquête de la cellule investigation de Radio France sur sa campagne présidentielle de 2017. Le chef de file de La France insoumise et candidat à la présidentielle d’avril prochain a été condamné à une amende de 500 euros avec sursis et devra verser 3 000 euros de dommages et intérêts à Radio France.





Accueil Envoyer à un ami Partager