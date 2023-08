Processus de numérisation: La digitalisation du système d'enregistrement des faits d'état-civil en marche

La conférence de lancement de la Semaine nationale de l'état-civil, a été organisée ce matin. L'ensemble des acteurs du secteur s'est intéressé à ces différents projets qui visent tous, dans leur ensemble, à promouvoir ce volet essentiel. La semaine se tiendra du 10 au 17 de ce mois et le thème choisi pour cette année, est la digitalisation du système d'enregistrement des faits d'état-civil : l'opportunité est d'accroître la couverture nationale et d'améliorer la qualité et l'actualité des données. Lors de son intervention, le directeur du Cabinet du ministère en tutelle, Pape Sambaré Ndiaye, a tenu à rappeler que le processus de numérisation est déjà en cours et qu'il répond aux normes du respect du Code de la famille.