Prochain retour en Gambie, Yahya Jammeh annonce la date à ses militants Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 01:51 | | 0 commentaire(s)|

Gambie Atlanticactu / Banjul / Malabo / Cheikh Saadbou Diarra Depuis quelques mois la rumeur d’un prochain retour au bercail de l’ancien président gambien était sur toutes les lèvres. Mais c’est Yahya JAMMEH himself qui a fait l’annonce de la fin prochaine de son exil en Guinée Equatoriale au moment où la CEDEAO a décidé de soutenir la Gambie d’ériger un tribunal spécial pour juger les crimes commis sous le long magistère de Yahya JAMMEH. Resté silencieux depuis 2017 après avoir quitté le pouvoir suite à une volonté de certains Chefs d’Etat de la CEDEAO d’intervenir militairement pour installer Adama BARROW, l’ancien président gambien en exil Yahya JAMMEH a juré de rentrer prochainement dans son pays, malgré les tentatives de le poursuivre, lui et ses complices, pour des crimes présumés contre les droits humains. Les 22 ans de règne de Yahya JAMMEH ont été marqués par de graves violations des droits humains, notamment des meurtres, des viols, des arrestations arbitraires et des actes de torture. Il a été contraint à l’exil en 2016 après avoir perdu la présidence au profit d’une coalition d’opposition dirigée par le nouveau venu politique Adama BARROW. Le gouvernement de coalition du successeur de JAMMEH a créé la Commission vérité, réconciliation et réparations de la Gambie, qui a été chargée d’enquêter sur les crimes contre les droits humains commis entre 1994 et 2017. L’audience a duré 870 jours et a réuni 392 témoins, auteurs et experts. En décembre 2024, les autorités de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont approuvé la création d’un « Tribunal spécial » pour la Gambie afin de poursuivre les crimes contre l’humanité commis sous la direction de Yahya JAMMEH. En réponse, l’ancien président gambien a décrit ses efforts de poursuite comme un « tas d’absurdités », jurant que son retour au pays est imminent. « Ils ne sauront pas quand je viendrai là-bas parce qu’une personne morte ne le saurait pas. Ils parlent comme s’ils parlaient au Tout-Puissant Allah. Ceux qui seront en vie quand je viendrai ; ce sera un grand jour. Qu’ils ne s’enfuient pas. Que cela plaise ou non à quelqu’un, par la grâce du Tout-Puissant Allah ; je viendrai. « Ce qu’ils disent est un tas d’absurdités. Ils font souffrir le pays. Les Gambiens étaient fiers d’eux et respectés partout où ils allaient, mais aujourd’hui, ils sont devenus la risée », a-t-il déclaré dans un clip audio. Il a également averti les critiques anonymes de se préparer à son retour qui, selon lui, serait un « grand jour ». « Un jour de rendez-vous approche et ce sera un jour de reddition de comptes. Donc, peu importe sur quoi vous comptez, tenez-en compte. Le jour qu’Allah a désigné pour que je vienne, je viendrai et je vous y retrouverai. Ne cours pas et en fait, si tu cours n’importe où, je te retrouverai là-bas », a-t-il ajouté.



