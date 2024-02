Production industrielle hors égrenage de coton : Repli de 0,6% en glissement annuel

En novembre 2023, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note que la production «industrielle hors égrenage de coton» s’est repliée de 0,6% en glissement annuel.



Cette régression résulte de la baisse de la production des industries manufacturières (-4,3%) malgré la bonne tenue de la production d’«électricité, gaz et eau» (+17,2%) et des industries environnementales (+5,4%).



Bassirou MBAYE



Source : https://www.lejecos.com/Production-industrielle-ho...