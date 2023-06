[Profil] Nicolas Jackson : Parcours atypique d’un jeune crack sénégalais ! Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2023 à 18:51 | | 0 commentaire(s)|

Nicolas Jackson devient un joueur de Chelsea ! Ce vendredi, le journaliste italien Fabrizio Romano annonce que le club londonien a trouvé un accord total pour signer le talent de Villarreal Nicolas Jackson (22 ans, 26 matchs et 12 buts en Liga cette saison) sur ce mercato d’été, et ce pour les cinq prochaines années. Parcours d’un […] Nicolas Jackson devient un joueur de Chelsea ! Ce vendredi, le journaliste italien Fabrizio Romano annonce que le club londonien a trouvé un accord total pour signer le talent de Villarreal Nicolas Jackson (22 ans, 26 matchs et 12 buts en Liga cette saison) sur ce mercato d’été, et ce pour les cinq prochaines années. Parcours d’un «Lion» au parcours atypique ! Il y a seulement quatre années plus tôt, Nicolas Jackson évoluait dans le modeste championnat sénégalais. Aujourd’hui, il est attendu dans le très coté Premier League anglais. Né à Banjul en Gambie, Nicolas Jackson est formé avec le club sénégalais de Casa Sports, avant de prendre la direction de l’Espagne afin de rejoindre le Villarreal CF à l’été 2019, où il intègre dans un premier temps l’équipe réserve du club. Le 5 octobre 2020, Jackson est prêté pour une saison au CD Mirandés. Il joue son premier match en professionnel avec ce club le 18 octobre suivant, contre le RCD Majorque, en championnat. Il entre en jeu et les deux équipes s’inclinent (0-0). Le 28 novembre 2020, Jackson inscrit son premier but en professionnel, à l’occasion d’une rencontre de championnat face au CD Castellón. Titulaire, il ouvre le score mais son équipe se fait finalement rejoindre au score (1-1 score final). Retour prodigieux Mais Nicolas Jackson fait son retour au Villarreal CF à l’été 2021, après son prêt au CD Mirandés. Il joue son premier match pour Villarreal, le 3 octobre 2021, lors d’un match de championnat face au Betis Séville. Il entre en jeu à la place d’Arnaut Danjuma et son équipe s’impose par deux buts à zéro ce jour-là. Jackson parvient à convaincre son entraîneur, Unai Emery, notamment durant les matchs de préparations à l’été 2022, où le jeune attaquant sénégalais se montre à son avantage avec un but et deux passes décisives. Emery voit alors en lui un potentiel remplaçant de Boulaye Dia. Jackson est d’ailleurs titularisé lors de la première journée de la saison 2022-2023 de Liga, le 13 août 2022 contre le promu Real Valladolid, et se fait remarquer en inscrivant son premier but pour Villarreal en ouvrant le score. Son équipe s’impose ce jour-là par trois buts à zéro. En septembre 2022, il est convoqué pour la première fois en équipe du Sénégal. Equipe nationale Le 11 novembre 2022, il est sélectionné par Aliou Cissé pour participer à la Coupe du monde 2022. C’est durant cette compétition qu’il honore sa première sélection avec le Sénégal, lors du premier match de groupe contre les Pays-Bas. Il entre en jeu à la place de Krépin Diatta et son équipe est battue (0-2 score final). Titulaire lors du match contre le Bénin, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2024, il n’a pas pu trouver le fond des filets, mais il a signé une grande entrée en matière trois plus tard, lors de l’amical contre le Brésil (4-2). Aujourd’hui, il est tout proche de Chelsea. En effet, les dirigeants espagnols ont accepté que le patron des Blues paie un peu plus de 35 millions d’euros pour la clause de libération. https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1672212513776185345?s=20 Selon Fabrizio Romano, il y a déjà accord sur les conditions personnelles et l’examen médical est prévu pour bientôt. Longtemps blessé cet hiver, l’ailier de 21 ans a terminé la saison en boulet de canon, inscrivant 10 de ses 12 buts en Liga sur les deux derniers mois de compétition. Mais il risque de n’y pas trouver ses coéquipiers en équipe nationale, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, tous les deux annoncés en Arabie Saoudite. S.G



Source : https://lesoleil.sn/profil-nicolas-jackson-parcour...

Accueil Envoyer à un ami Partager