Programme "Jiguen Gni Tamit" : Vers un accompagnement financier des cheffes d'entreprises Lougatoises

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

La promotion de l'entrepreneuriat féminin portera bientôt ses fruits dans la région de Louga. A travers le programme "Jigueen Gni Tamit", le gouvernement du Sénégal à travers une coopération avec la Belgique compte appuyer financièrement les entreprises de femmes, installées dans la capitale du Niambour. "Ce programme concerne la zone sylvopastorale, particulièrement les régions de Thiès et de Louga, où des entreprises de femmes ont été sélectionnées pour recevoir le renforcement de capacité institutionnelle et financière pour pouvoir exécuter leur projet mais aussi participer au développement de leur terroir", a informé, Sidi Guèye, Secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants lors d'un CRD avec les acteurs Lougatois.



