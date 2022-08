Programme Liggeeyal Euleuk : Développer le numérique et accompagner la transformation digitale Rédigé par leral.net le Mardi 30 Août 2022 à 20:14 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre du Programme liggeeyal euleuk, le ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara, a présidé ce mardi la cérémonie de lancement des activités du 3ème Forum du Numérique et de la 2ème Edition du Grand Prix du Chef de l’Etat pour l’innovation numérique.

Le but est de développer le Numérique au Sénégal, améliorer les conditions de vie, promouvoir la stratégie SN2025 et les solutions technologiques innovantes développées par l’écosystème numérique et accompagner la transformation digitale du Sénégal.



