Programme d'appui sectoriel Covid-19/ les acteurs de Saint-Louis bénéficient d'une enveloppe de 105 750 000 F.CFA Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juillet 2020 à 04:57 | | 0 commentaire(s)| Entamée depuis le 12 Juin 2020, la tournée nationale du Ministre Zahra Iyane Thiam Diop, dans le cadre du programme d'appui sectoriel Covid-19, a été clôturée de la plus belle des manières dans la région de Saint-Louis, plus précisément dans la commune de Podor. Pour relancer les activités du secteur de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, un montant global de 105 750 000 F.CFA a été octroyé aux acteurs de la dite région .

À l'instar des autres régions, Saint-Louis a connu les conséquences dramatiques de la pandémie de la Covid-19 . En effet, Traversée par la vallée du fleuve et frontière à la Mauritanie, Le Nord du Sénégal, est une zone où les activités agricoles, de pêches et commerciales, occupent une place de choix dans l'économie de masse.



Les mesures de restriction, imposées par l'état d'urgence et le couvre feu, ont ainsi , à grande échelle freiné les principales activités sources de revenues des acteurs de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire.

Consciente de cette situation, Le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop , accompagnée du Directeur du Fond d'Impulsion de la Microfinance, est allée rencontrer les acteurs pour échanger sur les difficultés rencontrées et leur apporter un appui financier.



Accueillie au siège de la mutuelle d'épargne et de crédit de " SOKHNA ADAMA AÏSSA " des femmes du département de Podor, Le Ministre Zahra Iyane Thiam avec sa délégation, ont eu à recueillir les remerciements des acteurs, qui ont exprimé leur soulagement pour cette enveloppe, qui disent-elles ,est venu à son heure, où le secteur souffrait d'un manque Crucial de fonds. Une occasion saisie par les bénéficiaires pour solliciter un appui logistique qui leur permet d'harmoniser l'ensemble des activités des mutuelles isolées du département. Une demande qui n'est entrée dans l'oreille d'un sourd car des instructions ont été données au Directeur du FIMF de satisfaire ce besoin que Le Ministre a jugé utile pour la bonne marche de la mutuelle départementale.





Afin de permettre la reprise effective des activités, la région de Saint-Louis bénéficie, au total, d’une enveloppe de 105 750 000 F.CFA , sur les 800 millions dégagés en collaboration avec la poste, dont 25 millions en faveur des mutuelles isolées " Sokhna Adama Aïssé" (département Dangana) et Propas ( Saint-Louis) , et 80 millions pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire sous forme de subvention. Par ce geste, l’état du Sénégal marque toute sa solidari té et toute sa volonté à accompagner le tissu économique locale vers une reprise d’activité des acteurs de l’ESS au niveau de chaque terroir. a-t-elle déclaré.

Accueil Envoyer à un ami Partager