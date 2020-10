Programme de 50 000 lampadaires : Lumière sur Diembering et Oussouye Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Les communes de Diembering et d’Oussouye ont bénéficié de l’éclairage public avec l’installation de lampadaires solaires sur les principaux axes. Selon le 3e adjoint au maire de la commune d’Oussouye, «c’est une bonne opportunité saisie par les communes avec ce projet de l’Etat». Toutefois, Mamadou Barro juge insuffisant le nombre de lampadaires, car, d’après lui, […] Les communes de Diembering et d’Oussouye ont bénéficié de l’éclairage public avec l’installation de lampadaires solaires sur les principaux axes. Selon le 3e adjoint au maire de la commune d’Oussouye, «c’est une bonne opportunité saisie par les communes avec ce projet de l’Etat». Toutefois, Mamadou Barro juge insuffisant le nombre de lampadaires, car, d’après lui, ce sont les principales artères qui sont pourvues. «Nous attendons que l’éclairage public soit étendu à d’autres axes secondaires dans la commune», déclare celui-ci. Oussouye est une cité qui manque presque de tout. L’obscurité y régnait sans partage. Avec ce projet d’installation de lampadaires, elle est devenue lumineuse même si l’éclairage se limite au périmètre où sont implantés les services déconcentrés de l’Etat. Dans la commune de Diembering, l’éclairage commence par l’entrée jusqu’au centre du village touristique et ses principaux axes. Le long de la route de Cap Skirring à Cabrousse est éclairé puisque sur cet axe, se trouvent la sous-préfecture et les services départementaux annexes. Les populations apprécient l’initiative et souhaitent son élargissement. «Nous saluons l’action du Président qui a opté pour l’éclairage public au solaire. Avec ces lampes, les nuits sont toujours éclairées», soutient un conseiller municipal de Diembering. Cheikh Malick COLY



Source : http://lesoleil.sn/programme-de-50-000-lampadaires...

