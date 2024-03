Programme de développement du pays: Comment Aly Ngouille compte réconcilier les Sénégalais Elu, la première tâche de Aly Ngouille Ndiaye sera de «réconcilier les Sénégalais». «Je pense profondément et intimement que chacun d’entre nous a des ondes positives. Ces ondes sont des forces sur lesquelles je vais m’appuyer pour un nouveau contrat du vivre-ensemble sur le plan économique, social et cultuel», a-t-il dit.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mars 2024 à 16:19 | | 0 commentaire(s)|

D’après le quotidien Bes Bi, l’ancien ministre qui entend faire du Sénégal et des Sénégalais sa «seule et unique priorité», va initier «dès avril 2024, un projet de loi de finance pour orienter une part importante des ressources vers les secteurs pro-pauvres».



Il estime qu’il faut «une réorientation du budget vers nos ambitions à court et moyen terme». C’est ainsi que, précise-t-il, il mettra «300 milliards dans le secteur primaire, 200 milliards pour le Fonds de développement de l’in¬dustrie, 60 milliards pour les daaras et 140 milliards pour l’apprentissage».



Aly Ngouille Ndiaye compte mettre en place des Domaines industriels artisanaux (Dia) dans les départements sur des superficies de 50 hectares. Pour le secteur de la santé, dans chaque département, il sera érigé un établissement public de santé de niveau 2.



Pour une meilleure prise en charge des urgences médicales, il est prévu des Services d’assistance médicale d’urgence (Samu) dans toutes les régions. Avec le maire de Linguère, une part importante du budget sera consacrée à l’agriculture et la recherche constituera une priorité. Dans son programme, il prévoit la prise en charge des jeunes qui sont dans les daa¬ras, dans la rue, dans les ateliers…



