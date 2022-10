Projet BRT: 121 bus électriques en 2023 pour réduire la pollution, 59000 CO2 évités par an Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Octobre 2022 à 17:00 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre du projet de Bus Rapid Transit (BRT) de Dakar, un contrat de délégation de service public (DSP) a été signé le 21 mars 2022 entre l’Etat du Sénégal ( CETUD) et le concessionnaire (Dakar Mobilité, SA détenu par Meridiam et le Fonsis). Ils vont mettre en place 121 bus électriques à la pointe de la technologie avec des prix qui seront accessibles pour la population.

Ce projet inédit en Afrique représente un investissement total de 90 milliards F CFA à travers le projet BRT, Dakar mobilité apportera une solution durable :

Ce projet a de nombreux avantages tels qu'une réduction des émissions atmosphériques et de l’empreinte carbone liées au transport dans l’agglomération dakaroise : plus de 59000 CO2 seront évités chaque année; ce qui favorisera l’absence de dépendance au carburant fossile et à ses variations de prix. Les 121 bus commenceront à circuler en début 2023.



