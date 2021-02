Projet Mémorial de Gorée: Macky Sall encourage à son exécution dans les délais

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 21:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a indiqué toute l’attention particulière qu’il accorde à l’exécution, dans les délais prescrits, du projet Mémorial de Gorée, un projet culturel d’envergure, dont la maitrise d’ouvrage déléguée a été confiée à l’APIX.



Le Chef de l’Etat demande, à ce propos, au Ministre de la Culture et de la Communication de veiller à ce que l’Agence travaille en étroite collaboration avec l’AGETIP pour mutualiser les moyens et renforcer la cohésion d’ensemble, dans l’exécution du projet.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos