Projet PLASEPRI : Zahra Iyane Thiam annonce un financement de 200 millions pour la région de Kolda

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 16:38 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet PLASEPRI, le ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire a entamé ce matin une tournée dans les régions Sud du pays. Au cours de son passage dans la région de Kolda, Mme Zahra Iyane Thiam a annoncé qu'une enveloppe de 200 millions FCFA sera dégagée pour booster les activités des petites et moyennes entreprises, surtout celles dirigées par les jeunes et les femmes.