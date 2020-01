Projet d'interdiction des manifestations publiques les vendredi et dimanche, Aymérou Gningue tout seul Le président du groupe parlementaire de la majorité Aymérou Gningue souhaite introduire une proposition à hémicycle. Il voudrait qu'une loi interdise désormais les manifestations publiques les vendredi et dimanche, au motif que ces journées doivent être consacrées à la prière et la dévotion. Un avis pas du tout partagé par les Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|

Son prédécesseur à la tête du groupe parlementaire BBY ,Moustapha Diakhaté, prends le contre-pieds de Aymerou Ggning, selon lui, interdire les marches les vendredi et dimanche est « le cadeau liberticide du nouvel l’An d’Aymérou Gningue à abandonner d’urgence. Utiliser les sentiments religieux des Sénégalais pour interdire le droit constitutionnel de la marche est une inacceptable provocation », raisonne t-il.

« Cette initiative déconsolidante de la démocratie et de l’Etat de droit est un attentat contre le Sénégal », soutient l’ancien chef de cabinet du président Sall. Pour mettre fin à cette idée du parlementaire Aymérou Gningue, Moustapha Diakhaté lance un appel solennel au Président Macky Sall, « pour dénoncer la proposition du Président du Groupe parlementaire Bby et l’invite à exiger de Monsieur Aymirou Gningue l’abandon sans délai de cette initiative liberticide », a-t-il posté sur sa page Facebook.

Sur Twitter, à la question de savoir "Que pensez-vous de la proposition de Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire de la majorité? " un internaute réagit;"Saugrenue comme idée. On veut encore installer un débat inutile en jouant sur la fibre religieuse. Qui a déjà vu une manifestation ou marche le dimanche au Sénégal? demande cet Homme. Tout les commentaires sont unanimes, une telle proposition ne saurait prospérer.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos