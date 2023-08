Projet d’intervention militaire au Niger : Guy Marius Sagna, député, prévient et met en garde les autorités sénégalaises Rédigé par leral.net le Samedi 12 Août 2023 à 23:35 | | 0 commentaire(s)|

Guy Marius Sagna, membre du Parlement, a soulevé lors du sit-in organisé par le groupe "Walfajri", la question de l'implication du Sénégal dans la situation au Niger. Selon lui, un soldat qui perd la vie au Niger, le fait pour la France, plutôt que pour la justice et la démocratie. Il convient de rappeler qu'après le coup d'État survenu au Niger, les chefs d'État de la Cedeao ont approuvé le projet d'intervention militaire, visant à rétablir l'ordre constitutionnel et à libérer le président Mohamed Bazoum.





