Projet de construction d'une digue de protection pour la population de la Langue de Barbarie : l’Etat tient sa promesse Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mars 2020 à 15:22 | | 0 commentaire(s)| Les travaux de la digue de protection des quartiers de la Langue de Barbarie, estimés à un montant de 10 milliards 5 millions, ont été lancés ce samedi 14 mars 2020 à Saint Louis par Monsieur Oumar Gueye, ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l’Aménagement des territoires. C’était sous la présence effective de Philippe Lalliot Ambassadeur de France au Sénégal, Aida Mbaye adjointe au maire de la Ville et le Gouverneur de la région et son équipe entre autres délégations.





La langue de Barbarie est, à terme, menacée de disparition, du fait, notamment, de l’érosion côtière qui occasionne des démolitions massives de maisons et infrastructures publiques et privées engendrant ainsi de fréquents déplacements de populations sinistrées. Pour apporter des solutions à cette problématique, l’État du Sénégal a pris la décision de réaliser une digue de protection.



« Il fallait lance ce projet très important. Le 12 Décembre 2018, lors du sommet One planet Summit, le ministre maire Mansour Faye avait interpellé le Président Emmanuel Macron pour lui parler de l’érosion côtière au Sénégal, plus particulièrement à Saint Louis » soutien le ministre Oumar Gueye. Ce dernier déclare :« faisant suite à cette interpellation, lors de sa visite officielle au Sénégal, le Président Macron et le Président Macky Sall ont pris ensemble la décision de réaliser la protection côtière à Saint Louis ».



Ce projet très important, sur 2150 m linaires avec un montant de 10 milliards 500 millions sur un financement conjoint de l’Agence Française de Développement ( AFD) et l’Etat du Sénégal, a été confié par le groupement Eiffage CSE. Et la durée des travaux est de 18 mois.



« Ce projet va se terminer d’ici 18 mois, parce que le financement est bouclé », a conclu Monsieur Oumar Gueye, ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires. Il faut noter qu’il a présidé la cérémonie dans la plus grande sobriété.









