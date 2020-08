Projet de dépollution de la Baie de Hann : le démarrage des travaux annoncé pour septembre prochain Donner à la Baie de Hann un visage nouveau est un autre défi. Moustapha Ndiaye le préfet du département de Pikine l’a reconnu et a réaffirmé cette décision de l’état du Sénégal. En marge d’une cérémonie de remise de Chèque, le démarrage des travaux de son Projet de dépollution a été annoncé pour septembre prochain…

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Août 2020 à 18:54

Connue jadis pour sa beauté, la Baie de Hann est devenue une localité qui allie aujourd’hui insalubrité et insécurité et qui a besoin d’un souffle nouveau



Dans le cadre de sa dépollution, Moustapha Ndiaye, le Préfet de Pikine a procédé à une cérémonie de remise de chèques aux familles impacts, ce qui selon lui est une phase marquante du processus entamer pour restaurer la Baie.



La libération de l’emprise concernée dans de courts délais est attendue, avec l’espoir d’une libération totale en septembre. Pour une bonne entente avec les populations, un cahier de doléances pour recevoir leurs avis et conseils.



Ousmane Camara, le secrétaire générale de l’ONAS, au nom de leur DG Lansana Gany est revenu en large sur ce projet qui touche aussi d’autres Zones comme Anse Bernard, Bel-Air, Thiaroye-sur-mer et Mbao, impactant 1180 ménages qui ont été majoritairement dédommagés.



Au nom des populations impactées, l’adjoint au maire de Thiaroye, Brirane Gueye a salué ce pas franchi et l’acte posé par les autorités à travers l’ONAS, réaffirmant leur disponibilité



