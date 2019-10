Projet pétrolier: Total assignée en justice par six ONG

La multinationale Total a été assignée en justice, ce mercredi, par six ONG qui demandent à ce que Total respecte la loi relative au « devoir de vigilance » des multinationales dans son projet de forage de plus de 400 puits de pétrole en Ouganda.



Ladite loi, votée en 2017, enjoint les multinationales à « prévenir les atteintes graves envers les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ».



D'après les ONG qui ont préféré ester en justice, le projet de Total se situe dans un parc naturel et menace une faune abondante et diversifiée. L’audience est fixée le 8 janvier prochain au tribunal de Nanterre, rapporte rfi.fr.