Projets pétrolier et gazier du Sénégal : l’Itie juge le rythme d’exécution « satisfaisant » Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Août 2021 à 21:17 | | 0 commentaire(s)|

Le développement des projets pétrolier (Sangomar) et gazier (Gta) au Sénégal se poursuit à un rythme « satisfaisant » en vue de la production du pétrole et du gaz en 2023, explique l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal (Itie). Dans un communiqué publié sur son site, l’Initiative pour la transparence dans les industries […] Le développement des projets pétrolier (Sangomar) et gazier (Gta) au Sénégal se poursuit à un rythme « satisfaisant » en vue de la production du pétrole et du gaz en 2023, explique l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal (Itie). Dans un communiqué publié sur son site, l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) juge le rythme d’exécution des projets pétrolier et gazier au Sénégal « satisfaisant ». Pour rappel, la campagne de forage des puits de développement du champ pétrolier Sangomar a débuté le 14 juillet 2021.

Selon un communiqué de Petrosen, l’appareil de forage Ocean BlackRhino est arrivé, le 10 juillet 2021, à l’emplacement du premier puits de développement, dénommé Snp-20, du champ Sangomar, qui fait partie des 21 puits de développement de la phase 1 du projet, où seront produits à partir du quatrième trimestre 2023 près de 100 000 barils de pétrole par jour. Les puits seront forés par deux navires de forage, l’Ocean BlackRhino de Diamond Offshore et l’Ocean BlackHawk. L’Ocean BlackRhino est arrivé dans les eaux sénégalaises le 8 juillet 2021 et l’Ocean BlackHawk arrivera mi-2022. La phase 1 de développement du champ de Sangomar comprendra une installation flottante autonome de stockage et de déchargement de production (Fspo dénommé d’après Léopold Sédar Senghor). Le contrat du Fpso a été attribué au japonais Modec en décembre 2020. La conversion d’un très gros transporteur de brut (Vlcc) en Fpso pour le projet Sangomar a déjà commencé au chantier naval chinois Cosco Shipping Heavy et elle prendra environ deux ans. Le navire de 323 m de long est arrivé à Dalian, en Chine, à la mi-février 2021 après un voyage de plus de 4000 km depuis Batam en Indonésie. Le projet gazier Grande Tortue Ahmeyim (Gta) en collaboration avec la Mauritanie « se déroule également selon le calendrier des travaux », précise le communiqué de l’Itie. Trois caissons qui étaient en mouillage dans les eaux de Ndiago (Mauritanie) ont été installés au courant du mois de juillet 2021. Le premier a été installé le samedi 03 juillet 2021 à 21h 50 d’après un post d’Alexis Replumaz (Vp Business Development Eiffage Génie Civile Marine). Le quatrième caisson a été installé le 07 Aout 2021. Au large de Gorée, d’autres caissons attendent d’être acheminés au terminal offshore. Au total, le brise-lame du Hub/Terminal de Gnl du projet Gta, aura besoin de 21 caissons. Eiffage a démarré l’installation de ces caissons qui vont reposer sur 2,5 millions de tonnes de roches, extraites en Mauritanie. Ces roches sont transportées de la carrière d’Akjoujtd à la capitale, Nouakchott, d’où elles vont rejoindre le site du brise-lames grâce au navire Simon Stevin. Le navire Simon Stevin, opéré par Jan De Nul Group, a d’ailleurs effectué sa dernière rotation la semaine dernière depuis le Port de Nouakchott vers le champ transfrontalier Gta avec un chargement de 31 500 tonnes d’enrochement pour construire la base du brise-lames du Hub, renseigne l’Itie. Il s’agit du 67e voyage en moins de sept mois afin de construire le brise-lames sous-marin sur lequel seront posés les 21 caissons. Seydou KA



Source : Source : http://lesoleil.sn/projets-petrolier-et-gazier-du-...

Accueil Envoyer à un ami Partager