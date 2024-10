Projets pétroliers et gaziers : Saint-Louis accueille un forum tripartite Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Octobre 2024 à 20:19 | | 0 commentaire(s)| La salle de la gouvernance de Saint-Louis a réuni plusieurs acteurs qui se sont penchés sur les solutions à apporter dans les problèmes, liés à l'exploitation du gaz et du pétrole. C'était à l'occasion d'un forum communautaire de mobilisation et d’engagement des parties prenantes dans les projets pétroliers et gaziers. Un forum organisé par le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, en relation avec le programme USAID/TRACES dans le cadre de la concertation régionale avec les parties prenantes, notamment Kosmos Energie.



