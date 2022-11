Prolifération d’écoles de formation dans le domaine de l’aéronautique L’Anacim avertit parents et étudiants L’exercice de certains métiers de l’aviation (hôtesse, steward, pilote, mécanicien, etc.) est subordonné à l’obtention de diplômes délivrés par des écoles dûment reconnues par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Novembre 2022

La précision est faite par Sidy Guèye, Directeur général de l’Anacim. Dans un communiqué parvenu à Emedia, ce dernier précise avoir constaté «la prolifération d’écoles proposant des formations dans le domaine de l’aéronautique civile en vue d’une insertion professionnelle au niveau des compagnies aériennes sénégalaises».



Il invite, par conséquent, les personnes intéressées dont les étudiants et leurs parents à se rapprocher du service des Licences de l’Anacim «avant toute inscription afin de s’assurer de la reconnaissance» de l’établissement dispensant une formation dans le domaine aéronautique.

Bes Bi



